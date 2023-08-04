Полузащитник «Урала» Железнов заявил, что мечтает попасть в сборную России

Полузащитник «Урала» Юрий Железнов признался, что мечтает получить приглашение в сборную России.

Напомним, ранее Железнов представлял молодёжную команду страны, в составе которой провёл два матча.

«Всегда приятно играть за свою страну, не важно, какого уровня. Это не передать словами. Испытываешь чувство гордости в такие моменты. Это ответственность», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».

За «Урал» Железнов выступает с лета 2021 года. В общей сложности в составе екатеринбургской команды 20-летний полузащитник провёл 44 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Урал» проведёт завтра, 5 августа, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.