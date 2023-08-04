Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костылев: «Надо заняться своим футболом и не покупать всех подряд как «Зенит» эксклюзив

04 Августа 2023 • 09:59 Комментировать (1)

Известный российский специалист Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень развития отечественного футбола в последние годы.

«Наш футбол в последние годы явно не развивается. В сегодняшней ситуации надо наконец-то заняться своим футболом и перестать покупать всех подряд как «Зенит». Что это такое? Мы сейчас не играем в еврокубках. Зачем сейчас за большие деньги привозить бразильцев, чтобы выиграть чемпионат? Лучше бы эти деньги вложили в развитие детско-юношеского футбола. Сейчас лучшее время, чтобы заняться собой. Еще и система подготовки тренеров сейчас слабая. Одарённых ребят полно, но класс самой игры сейчас невысокий», - сказал Костылев.

Напомним, что «Зенит» пять лет подряд становится чемпионом России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Костылев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
04 Августа 2023 в 10:11
Верно говоришь, но д… закон не писан, а если писан то не читан, а если читан то не понят, если понят то не так. Им ВВП когда еще делал замечания по засилью иносранцев, но стало только больше их…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
11:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартак» обыграл бы «Интер Майами» с Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Прогноз от Бубнова на матч «Оренбург» - «Урал»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ после ухода Малкома
11:27 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Караваев рассказал о моменте, когда хотел завершить карьеру
11:00 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Таких футболистов, как Малком, у нас в РПЛ больше нет»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «У Кокорина нет шансов остаться в Италии»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Железнов: «Жаль, что Малком ушёл, РПЛ потеряла сильного игрока»
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях у «Родины»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Дзюба самый трешовый футболист РПЛ»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала главного игрока РПЛ после ухода Малкома
10:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Караваев: «Гавр» — команда не фантастическая, но Кузяев исполнил свою мечту»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя в матче «Крылья Советов» - «Ростов»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Пари НН»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Железнов заявил, что мечтает попасть в сборную России
Все новости
Рекомендуем