Известный российский специалист Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень развития отечественного футбола в последние годы.

«Наш футбол в последние годы явно не развивается. В сегодняшней ситуации надо наконец-то заняться своим футболом и перестать покупать всех подряд как «Зенит». Что это такое? Мы сейчас не играем в еврокубках. Зачем сейчас за большие деньги привозить бразильцев, чтобы выиграть чемпионат? Лучше бы эти деньги вложили в развитие детско-юношеского футбола. Сейчас лучшее время, чтобы заняться собой. Еще и система подготовки тренеров сейчас слабая. Одарённых ребят полно, но класс самой игры сейчас невысокий», - сказал Костылев.

Напомним, что «Зенит» пять лет подряд становится чемпионом России.