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Лепёхин: «Пусть не «Зенит» доминирует в РПЛ, а «Рубин» или «Пари НН» – им никто не запрещает» эксклюзив

04 Августа 2023 • 09:52 Комментировать (2)

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал мнение Игоря Колыванова, что Россия устала от доминирования «Зенита» в РПЛ.

- Безусловно, все, кроме «Зенита», недовольны такой ситуацией. Значит, другие клубы должны предпринимать какие-то шаги, чтобы дать бой «Зениту». А сам он должен стремиться в очередной раз стать чемпионом. Тут только спортивная составляющая. Наверно, в этом и заключается смысл вообще всего спорта. Пусть доминирует не «Зенит», пусть «Рубин» выигрывает чемпионат страны, я не знаю, «Пари НН» –  никто же не запрещает им это делать.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Чемпионат России РПЛ Пари НН Константин Лепёхин
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Комментарии (2)
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Alexs
04 Августа 2023 в 10:44
Семак против Динамо ждем очередного обсера?
wertygaz
04 Августа 2023 в 10:07
Сам то поверил в то что сказал. На каждый клуб Газпромов не хватит. Питер вся страна содержит, компания то государственная, и налоги огромные подарили Питеру. Почему бы в провинцию не перевести офис, ближе к добыче. А так подарок царя родному городу… ну и Зенит подняли сделали сборную Бразилии. Вот перевезли бы Газпром в Уфу , они бы были вечным чемпионом, а Семак вечным тренером.
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