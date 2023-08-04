Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал мнение Игоря Колыванова, что Россия устала от доминирования «Зенита» в РПЛ.

- Безусловно, все, кроме «Зенита», недовольны такой ситуацией. Значит, другие клубы должны предпринимать какие-то шаги, чтобы дать бой «Зениту». А сам он должен стремиться в очередной раз стать чемпионом. Тут только спортивная составляющая. Наверно, в этом и заключается смысл вообще всего спорта. Пусть доминирует не «Зенит», пусть «Рубин» выигрывает чемпионат страны, я не знаю, «Пари НН» – никто же не запрещает им это делать.