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Рябчук проходит медосмотр перед трансфером в «Спартак»

04 Августа 2023 • 09:50 Комментировать

Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук прибыл на медосмотр в московский «Спартак». В эти минуты 25-летний футболит проходит все необходимые процедуры, рапортует «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что руководство «красно-белых» заплатит за Рябчука шесть миллионов евро плюс 1,5 миллиона в качестве бонусов. Трудовое соглашение Олега с «народной командой» будет рассчитано на два года с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата Рябчука составит два миллиона евро в год.

За «Олимпиакос» защитник выступает с 2021 года. В составе греческого коллектива Олег провел 120 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук
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