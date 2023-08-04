Бышовец рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Локомотив»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от поединка третьего тура Премьер-лиги, в котором силами померяются столичные «Локомотив» и ЦСКА.

«Локомотив» определился со своей игрой. У них сбалансированный состав и в каждой из линий есть лидер. Матч будет интересным и держать в напряжении до последней минуты», - рассказал специалист в интервью Betonmobile.ru.

Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив» состоится в субботу, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.