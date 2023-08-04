Агент Ковачева: «Светослав готов играть в «Ахмате» и хочет показать себя в такой отличной лиге, как РПЛ»

Кен ван Дейк, агент новичка «Ахмата» Светослава Ковачева, поделился мнением о перспективах своего клиента в российском футболе.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Ахмат» из болгарского клуба «Арда» на правах аренды.

«Светослав готов играть в «Ахмате» и хочет показать себя в такой отличной лиге, как РПЛ. Думаю, у Ковачева всё получится наилучшим образом, и он сможет внести свой вклад в результаты команды», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Ковачев провёл в составе «Арды» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Болгарии в 500 тысяч евро.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт 6 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.