Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не продолжит карьеру в «Страсбурге». Об этом сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

По данным источника, «Страсбург» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате. Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную. Что касается клуба, то предложение «Страсбурга» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи.

В текущем сезоне юный спортсмен принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился голом и результативной передачей. В прошлом сезоне Арсен в 27 встречах высшего российского дивизиона 4 раза поразил ворота соперника и отдал 7 ассистов.