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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Переход в «Страсбург» не выглядит целесообразным для Захаряна и «Динамо» эксклюзив

04 Августа 2023 • 09:30 Комментировать (2)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не продолжит карьеру в «Страсбурге». Об этом сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

По данным источника, «Страсбург» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках, не является «кузницей кадров» и не борется во Франции за высокие места в чемпионате. Потенциальный переход в «Челси», как и в любой английский клуб, в текущей мировой ситуации с большой вероятностью будет заблокирован в Англии, так как речь идет про россиянина, заигранного за свою сборную. Что касается клуба, то предложение «Страсбурга» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи.

В текущем сезоне юный спортсмен принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился голом и результативной передачей. В прошлом сезоне Арсен в 27 встречах высшего российского дивизиона 4 раза поразил ворота соперника и отдал 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Страсбург Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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frei
04 Августа 2023 в 11:12
Че за глупые утверждения? Он что, суперзвизда с 50+ голами 10 сезонов подряд? За призовыми местами идти? Хай Дзагоев 2.0 будет, зато гордый и чемпионистый?
One Live
04 Августа 2023 в 09:36
Может в Арарат сразу?
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