Малком признался, что думает о Семаке после ухода из «Зенита»

Форвард сборной Бразилии Малком, который этим летом покинул петербургский «Зенит» и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», рассказал, что думает о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

«С первого дня в «Зените» Семак говорил, что я должен брать на себя ответственность. Без сомнений, Сергей - лучший тренер в моей карьере», - приводит слова бразильского нападающего издание Sports.ru.

Малком выступал за петербургский коллектив с 2019 по 2023 год. В прошлом сезоне чемпионата России 26-летний бразилец стал лучшим бомбардиром. Он отметился 23 забитыми мячами в 27 поединках.