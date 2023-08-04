Акинфеев назвал лучшего футболиста, против которого играл

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего игрока, которому противостоял в своей карьере.

«Лучший игрок, против которого играл? Наверное, Месси. Я один раз против него играл, и он мне не забил!» - поведал капитан «армейского» клуба в выпуске на ютуб-канале «Шоу Известь».

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. Вместе с «армейцами» вратарь шесть раз становился чемпионом России, а также семь раз выигрывал Кубок страны. В составе московской команды голкипер становился обладателем кубка УЕФА.

Трудовое соглашение Игоря с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2023/2024.