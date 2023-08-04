Гранат назвал главного фаворита РПЛ - это не «Спартак»

Экс-футболист московского «Динамо» и национальной сборной России Владимир Гранат высказался касательно перспектив петербургского «Зенита» в новом сезоне Премьер-лиги.

«Зенит» дома является фаворитом против любого соперника. С уходом Малкома шансы конкурентов повысились, но я всё ещё считаю, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона», - передает слова Владимира RT.

В двух стартовых турах чемпионата России петербургский коллектив набрал четыре балла. Подопечные Сергея Семака отпраздновали победу над «Пари НН» (2:0) и расписали мировую с «Ростовом» (1:1). Следующий поединок «сине-бело-голубые» сыграют против столичного «Динамо».