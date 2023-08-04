Дзюба рассказал, в чём он лучше Буффона

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба в шуточной форме сравнил себя с легендарным итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном, на днях завершившим игровую карьеру.

«Ногами получше играю. Побыстрее него. Пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю, это нормально, если он вратарь? На пенальти я бы с ним зацепился тоже», - передает слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что Буффон объявил о завершении карьеры в среду, 2 августа. Последним местом работы вратаря была «Парма». На клубном уровне Джанлуиджи также поиграл за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ».