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Экс-нападающий «Спартака» близок к трансферу в Грецию

04 Августа 2023 • 07:52 Комментировать

34-летний аргентинский нападающий Эсекель Понсе, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», близок к переезду в Грецию.

Согласно сообщениям журналиста Фабрицио Романо, в трансфере опытного футболиста заинтересован АЕК. Клубы провели переговоры и договорились о переходе Эсекеля. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Последним местом работы Понсе был испанский «Эльче».

За «Спартак» нападающий выступал с 2019 по 2022 год. Аргентинский футболист принял участие в 73 поединках во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эсекель Понсе трансферы футбола - лето 2023 АЕК
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