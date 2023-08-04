Экс-нападающий «Спартака» близок к трансферу в Грецию

34-летний аргентинский нападающий Эсекель Понсе, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», близок к переезду в Грецию.

Согласно сообщениям журналиста Фабрицио Романо, в трансфере опытного футболиста заинтересован АЕК. Клубы провели переговоры и договорились о переходе Эсекеля. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Последним местом работы Понсе был испанский «Эльче».

За «Спартак» нападающий выступал с 2019 по 2022 год. Аргентинский футболист принял участие в 73 поединках во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и пятью результативными передачами.