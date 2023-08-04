Жемалетдинов назвал цель «Локомотива» в РПЛ

Хавбек московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о задаче своей команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«С каждой игрой будем стараться играть на победу и тянуться наверх. Нас настраивают на каждую игру, как на победную. Задача - только первое место. Будем делать все возможное», - передают «Известия» слова полузащитника.

Напомним, что в первых двух турах Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали четыре балла. Следующий матч «Локомотив» проведет против ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.