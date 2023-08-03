Владимир Федотов охарактеризовал «Локомотив» перед дерби

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал характеристику ближайшему сопернику «красно-синих» в рамках Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - команда с быстрой атакующей группой, в её главе – Артём Дзюба. А ещё у них всегда несколько вариантов развития событий в нападении. Игроки умеют подбирать мяч под высокорослым нападающим, используют стандарты и контратакуют», - цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что дерби ЦСКА и «Локо» запланировано на 5 августа. Место действия – столичная «ВЭБ Арена». «Железнодорожники» после двух туров РПЛ набрали четыре очка, «армейцы» - три.

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