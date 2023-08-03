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​Малком поставил «Зенит» выше «Барселоны» в списке своих клубов

03 Августа 2023 • 22:45 Комментировать

После перехода в «Аль-Хиляль» Малком ответил на вопрос, может ли он вернуться в «Зенит» на каком-то этапе карьеры.

По словам Малкома, он не может предсказать будущее. При этом 26-летний бразилец подчеркнул, что «Зенит» для него является особенным клубом.

«Из всех клубов, в которых играл, «Зенит» - абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провёл более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение», - сказал Малком, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» продал Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Для российского футбола это рекорд.

Добавим, что до «Зенита» Малком выступал за испанскую «Барселону», французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».

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Евро-Футбол.Ру,
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