«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Пари НН
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Петров Сергей•Олусегун Джуниор•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Кривцов Никита•Батчи Жоау•Кордоба Джон
Нигматуллин Артур•Тихий Дмитрий•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Живоглядов Дмитрий•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Михайлов Ярослав•Севикян Эдгар•Трошечкин Александр
04 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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