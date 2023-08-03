Бывший форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано нашёл себе новый клуб – это клуб чемпионата Саудовской Аравии «Абха», базирующийся в одноимённом городе. В новую команду Камано перебрался в статусе свободного агента, стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что Камано ранее на протяжении трёх лет был игроком «Локо». В Москву легионер перебрался из «Бордо».

Судя по последним трём сезонам, «Абха» - середняк национального первенства страны. В этот период клуб занимал места с 9-го – по 13-е, избегая понижения в классе.

Отметим, что выступать в одной команде с Камано будет его бывший партнёр по «Локомотиву» Гжегож Крыховяк. Если взять другие имена из состава, известные российскому болельщику, то в глаза бросается бывший эквадорский форвард «Локо» Фелипе Кайседо. А тренирует клуб экс-наставник сборной Польши, уроженец БССР Чеслав Михневич.