​Тихонов дал прогноз на дерби ЦСКА – «Локомотив»

В главном матче третьего тура чемпионата России лицом к лицу сойдутся ЦСКА и «Локомотив». Своими мыслями об этой игре поделился экс-футболист сборной России Андрей Тихонов.

По словам Тихонова, от матча между ЦСКА и «Локомотивом» он ожидает открытого футбола с забитыми голами.

«Взвесив все нынешние проблемы и плюсы «армейцев» и «железнодорожников», могу сказать, что велика вероятность результативной ничьей», - сказал Тихонов, чьи слова приводит «RT на русском».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 5 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВЭБ Арене» услышат в 20:00 по московскому времени.