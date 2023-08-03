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Тикнизян: «Не отвечаю за свои действия, когда праздную гол»

03 Августа 2023 • 22:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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05.08 20:00

Универсальный защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что после того, как забивает гол – теряет над собой контроль, не отвечая за дальнейщие действия на поле.

«После того, как я забиваю гол, пять-десять секунд не отвечаю за свои действия. В моменте я чувствую эйфорию - просто не контролирую себя. Это искренняя радость футболиста, который не часто забивает», - делится игрок с пресс-службой «Локо».

Напомним, что Наир после двух стартовых туров РПЛ входит в тройку лучших голеадоров турнира.

«То, что вы видите в последнее время, это чистая импровизация», - добавил Тикнизян.

Ранее российский и армянский футболист назвал самые звёздные имена, против которых выходил на футбольное поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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