Тикнизян: «Не отвечаю за свои действия, когда праздную гол»

Универсальный защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что после того, как забивает гол – теряет над собой контроль, не отвечая за дальнейщие действия на поле.

«После того, как я забиваю гол, пять-десять секунд не отвечаю за свои действия. В моменте я чувствую эйфорию - просто не контролирую себя. Это искренняя радость футболиста, который не часто забивает», - делится игрок с пресс-службой «Локо».

Напомним, что Наир после двух стартовых туров РПЛ входит в тройку лучших голеадоров турнира.

«То, что вы видите в последнее время, это чистая импровизация», - добавил Тикнизян.

Ранее российский и армянский футболист назвал самые звёздные имена, против которых выходил на футбольное поле.