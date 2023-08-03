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​ПСВ отказался от Захаряна

03 Августа 2023 • 22:08 Комментировать

ПСВ отказался от варианта с подписанием в летнее трансферное окно полузащитника Арсена Захаряна. Об этом на своих страницах отмечает Eindhovens Dagblad. Эта же газета ранее рассказала и об интересе ПСВ к 20-летнему россиянину, хотя в клубе информацию отрицали.

Отмечается, что за трансфер Захаряна ПСВ пришлось бы заплатить «Динамо» 12 миллионов евро. Ещё какую-то сумму необходимо было заложить в сделку в качестве бонусов.

Ранее появилась информация о том, что за трансфер Арсена Захаряна «Динамо» хочет получить 12+3 миллиона евро. Полузащитник является воспитанником академии «бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва ПСВ Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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