​ПСВ отказался от Захаряна

ПСВ отказался от варианта с подписанием в летнее трансферное окно полузащитника Арсена Захаряна. Об этом на своих страницах отмечает Eindhovens Dagblad. Эта же газета ранее рассказала и об интересе ПСВ к 20-летнему россиянину, хотя в клубе информацию отрицали.

Отмечается, что за трансфер Захаряна ПСВ пришлось бы заплатить «Динамо» 12 миллионов евро. Ещё какую-то сумму необходимо было заложить в сделку в качестве бонусов.

Ранее появилась информация о том, что за трансфер Арсена Захаряна «Динамо» хочет получить 12+3 миллиона евро. Полузащитник является воспитанником академии «бело-голубых».