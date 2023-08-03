Тикнизян назвал самых звёздных футболистов, против которых играл

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян повспоминал самые звёздные футбольные имена, против которых выходил на поле.

«В начале года сборная Армении играла против Турции – у них отмечу Чалханоглу. Юндер у них тоже хорош. Но самым звёздным был Аарон Ремзи из сборной Уэльса», - делится игрок в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что Тикнизян является одним из лучших игроков РПЛ прямо сейчас – в новом сезоне он уже записал себе в актив три забитых гола.