Владимир Хубулов: «Верю, что Гогниев скоро найдёт себе новый клуб»

Форвард самарских «Крыльев Советов» и бывший подопечный Спартака Гогниева в «Алании» и «Химках» Владимир Хубулов выразил надежду, что его экс-тренер скоро найдёт себе новое место работы.

«Всегда благодарен ему за отношение к футболистам. Доброжелательный и хороший человек, он искренний и эмоциональный человек, главное – не наиграно. Ему не все равно на команду, клуб, в котором работает», - цитирует Хубулова «Матч ТВ».

Гогниев был уволен из «Химок» незадолго до конца прошлого сезона – в апреле. Его на посту сменил Андрей Талалаев, однако это не спасло подмосковный клуб от вылета из Премьер-лиги. До назначения в «Химки» осенью 2022 года молодой тренер возглавлял клуб Мелбет-Первой лиги – «Аланию».

«Верю, что он в ближайшее время найдет себе клуб», - добавил Хубулов.

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