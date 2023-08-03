​Полузащитник «Спартака» переходит в минское «Динамо»

Полузащитник Даниил Зорин перейдёт из «Спартака» в минское «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», белорусский клуб арендует 19-летнего Зорина у «красно-белых».

Отмечается, что «Спартак» и «Динамо» разделят заработную плату молодого футболиста пополам.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вычеркнул Зорина из своей заявки на чемпионат России.

Добавим, что Гильермо Абаскаль в настоящий момент готовит «Спартак» к гостевому матчу третьего тура Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в ближайшую субботу, 5 августа. После двух туров «красно-белые» имеют шесть зачётных баллов в кармане.