Владимир Пономарёв: «ЦСКА ждут большие сложности в игре с «Локомотивом»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв предрекает «красно-синим» большие трудности в очной встрече против «Локомотива». Она состоится послезавтра, 5 августа на газоне столичной «ВЭБ Арены».

«ЦСКА столкнётся в этой игре с большими сложностями. У «Локо» агрессивное нападение, а у ЦСКА – потери потери в обороне. Хорошо, что красную карточку Гайича отменили», - рассказывает Пономарёв для «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА провалил старт нового чемпионата России, уступив на выезде екатеринбургскому «Уралу» (1:2). Однако в Кубке России не пожалел на прошлой неделе «Оренбург» (6:0), а в минувшие выходные в скандальном матче с пятью пенальти одолел грозненский «Ахмат» - 3:2.

«Оборона у нас сильно пострадала, но с командованием Акинфеева линия защиты выглядит неплохо», - добавляет Пономарёв.

Ранее эксперт назвал ещё одно слабое место ЦСКА.