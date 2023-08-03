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Владимир Пономарёв: «ЦСКА ждут большие сложности в игре с «Локомотивом»

03 Августа 2023 • 21:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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05.08 20:00

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв предрекает «красно-синим» большие трудности в очной встрече против «Локомотива». Она состоится послезавтра, 5 августа на газоне столичной «ВЭБ Арены».

«ЦСКА столкнётся в этой игре с большими сложностями. У «Локо» агрессивное нападение, а у ЦСКА – потери потери в обороне. Хорошо, что красную карточку Гайича отменили», - рассказывает Пономарёв для «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА провалил старт нового чемпионата России, уступив на выезде екатеринбургскому «Уралу» (1:2). Однако в Кубке России не пожалел на прошлой неделе «Оренбург» (6:0), а в минувшие выходные в скандальном матче с пятью пенальти одолел грозненский «Ахмат» - 3:2.

«Оборона у нас сильно пострадала, но с командованием Акинфеева линия защиты выглядит неплохо», - добавляет Пономарёв.

Ранее эксперт назвал ещё одно слабое место ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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