​«Спартак» отзаявил Зорина

«Спартак» исключил из заявки на Премьер-лигу полузащитника Даниила Зорина. Соответствующая информация размещена на страницах официального сайта РПЛ.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 19-летний Зорин в летнее трансферное окно может отправиться в аренду в другой клуб.

За первую команду «Спартака» Даниил Зорин провёл шесть матчей. В них молодой футболист записал на свой счёт один голевой пас.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Зорина в 100 тысяч евро.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 5 августа, - против «Рубина» на выезде.