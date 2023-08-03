Владимир Пономарёв назвал слабое место ЦСКА

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв назвал слабое место армейского клуба прямо сейчас.

«Слабое место ЦСКА - нападение. Чалову ещё нужно прогрессировать, улучшать свою игру, а Заболотный – зависимый нападающий, он боец, но ему нужно подносить снаряды», - делится Пономарёв с «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем туре РПЛ ЦСКА оформил выездную победу (3:2) в скандальном матче против грозненского «Ахмата». Чалов оформил хет-трик из успешных 11-метровых ударов.

«Многие ветераны бы смогли так сделать, ведь это были пенальти», - добавляет Пономарёв.

Ближайший официальный матч «армейцы» Москвы проведут против соседей из «Локомотива». Дерби намечено на 5 августа и состоится в рамках третьего тура РПЛ-2023/24.