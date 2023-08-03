​Украина призывает выгнать россиян из УЕФА

На днях стало известно о том, что в УЕФА в ближайшие четыре года будут работать 15 россиян. Украинская ассоциация футбола отреагировала на этот факт и направила в УЕФА обращение. В нём УАФ призывает отстранить представителей России от работы в УЕФА.

Свою просьбу украинцы объясняют гуманитарными ценностями, справедливостью и миротворческой позицией УЕФА. УАФ просит рассмотреть возможность отстранения россиян от должностей.

Ранее УАФ призывала исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за участия команд из Крыма в матчах Второй лиги. В своё время УЕФА запретил крымским клубам выступать в турнирах под эгидой РФС. В УЕФА в настоящий момент изучают ситуацию.