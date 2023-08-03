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Павлюченко рассказал, в чём Бонгонда – один из лучших в РПЛ

03 Августа 2023 • 20:47 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.60 2 2.08
05.08 17:30

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко порассуждал о том, в чём новичок «красно-белых» Тео Бонгонда является одним из лучших игроков в РПЛ.

«Сразу бросается в глаза, что технарь. Полагаю, что по работе с мячом он — один из лучших в РПЛ. Постоянно старается двигаться в сторону ворот, играть на обострение», - делится Павлюченко с «РБ Спорт».

Напомним, Бонгонда уже отметился за новый клуб двумя голами и одним ассистом за три официальных матча. До переезда в Россию бельгийско-конголезский футболист принадлежал испанскому «Кадису».

Павлюченко: У меня чуйка, что «Спартак» станет чемпионом

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Тео Бонгонда
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