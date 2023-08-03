Павлюченко рассказал, в чём Бонгонда – один из лучших в РПЛ

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко порассуждал о том, в чём новичок «красно-белых» Тео Бонгонда является одним из лучших игроков в РПЛ.

«Сразу бросается в глаза, что технарь. Полагаю, что по работе с мячом он — один из лучших в РПЛ. Постоянно старается двигаться в сторону ворот, играть на обострение», - делится Павлюченко с «РБ Спорт».

Напомним, Бонгонда уже отметился за новый клуб двумя голами и одним ассистом за три официальных матча. До переезда в Россию бельгийско-конголезский футболист принадлежал испанскому «Кадису».

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