​Венделом интересуются клубы из Европы – Медведев

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, заявил о том, что полузащитник Маркус Вендел интересен клубам из Европы.

«К Венделу действительно проявляют интерес клубы из Европы», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее было объявлено о срыве перехода 25-летнего Вендела во «Фламенго». Вскоре «Зенит» внёс полузащитника в заявку на сезон Премьер-лиги.

Отметим, что за «Зенит» Маркус Вендел выступает с октября 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо» на своём поле.