Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян хорошо показывает себя на старте сезона. Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» источник, на 24-летнего Тикнизяна действительно обращала внимание команда из Германии. Тем не менее, трансфер Наира невозможен из-за репутационных моментов.

На международном уровне Наир Тикнизян представляет сборную Армении. При этом у футболиста есть российский паспорт – он даже представлял Россию на молодёжном и юношеском уровнях.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 5 августа – против ЦСКА.