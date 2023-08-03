Защитник «Сочи» признался, что влюбился в Россию

Оборонец «Сочи» Иван Миладинович поделился впечатлениями после получения паспорта гражданина РФ и признался, что влюбился в Россию.

«Всегда говорил – меня в России очень хорошо приняли. Так получилось, что я влюбился в эту страну и в этот народ. Рад быть здесь», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

28-летний серб – воспитанник «Ягодины», в Россию он перебрался ещё пять лет назад – в 2018 году. В 2021-2022 годах выступал за «Пари НН».

«Плюс я живу и играю в «Сочи», где курорт и всегда хорошая погода», - добавил защитник.

«Сочи» после первых двух туров нового сезона Премьер-лиги идёт на девятом месте в турнирной таблице с тремя баллами.