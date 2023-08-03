​Малком назвал свой самый счастливый момент в «Зените»

Малком покинул «Зенит» и перебрался в «Аль-Хиляль». За трансфер 26-летнего бразильца чемпион России последних лет получил 60 миллионов евро.

Между тем, Малком назвал свой наиболее счастливый момент за четыре года выступлений в составе «Зенита».

«Несомненно, самый счастливый момент - это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему «Зенита». Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось», - сказал Малком, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Малком отметил, что по ходу прошлого сезона его озаряло вдохновение. По словам бразильца, дополнительную мотивацию ему придавало ожидание рождения ребёнка.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.