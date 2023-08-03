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​«Никогда вас не забуду»: Малком сделал обращение после ухода из «Зенита»

03 Августа 2023 • 19:58 Комментировать

После четырёх проведённых сезонов Малком покинул «Зенит». Бразилец продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса» после своего трансфера, Малком сделал обращение к своему теперь уже бывшему клубу.

«Благодарен всем, с кем вместе выходил на поле, каждому члену тренерского штаба, сотруднику клуба, болельщику. Все вы поддерживали, подбадривали меня и оставались рядом как в сложные моменты, так и в счастливые. Никогда вас не забуду!» - сказал 26-летний Малком.

Малком отметил, что Санкт-Петербург и Россия являются для него домом. Бразилец напомнил, что является наполовину русским (несколько месяцев назад футболист получил паспорт России – прим.). По словам Малкома, он говорит не «прощай», а «до встречи».

Добавим, что ближайшую игру Премьер-лиги «Зенит» проведёт 6 августа. Команда Сергея Семака будет принимать «Динамо».

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Зенит Малком Филипе
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