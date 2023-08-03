​В «Зените» высказались о продаже Малкома

«Зенит», наконец, объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Комментарий по поводу сделки дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Все условия, включая финансовые, выполнены. Игрок, приобретённый «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро»,- высказался Медведев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что «Зенит» Малком представлял на протяжении четырёх сезонов. Теперь бразилец попробует хорошо проявить себя в Саудовской Аравии.

Добавим, что ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо» на своём поле.