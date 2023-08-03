​Агент высказался о восстановлении Дивеева

В матче за Суперкубок России против «Зенита» защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил серьёзную травму голеностопа. Как следствие, футболист перенёс операцию. Вернуться на футбольное поле Дивеев сможет уже в следующем году.

Комментарий по поводу восстановления 23-летнего Игоря Дивеева дал его агент Олег Ерёмин.

«Игорь стойко всё переносит. Надеемся, что всё будет в порядке. Он вернулся из Германии после операции, сейчас будет проходить курс реабилитации. Всё по плану», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Игорь Дивеев играет за ЦСКА с февраля 2019 года. За первую команду «армейцев» защитник провёл 134 матча, в которых забил 11 голов.