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Малком рассказал, почему ушёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

03 Августа 2023 • 19:44 Комментировать

Атакующий полузащитник Малком перебрался из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Питерский клуб объявил об уходе бразильца после четырёх лет выступлений. Сам Малком рассказал, почему решился на трансфер.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Малком сказал, что его всегда привлекала возможность знакомиться с новыми странами и новой культурой. Бразилец отметил, это была одна из главных причин его переезда в Россию в 2019 году.

По словам Малкома, он чувствует, что в его карьере наступило время для нового вызова. Футболист добавил, что финансовая составляющая тоже была в числе причин, по которым он согласился на переход. Малком сказал, что карьера футболиста коротка, и он хочет помогать родным и близким в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль Малком Филипе
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