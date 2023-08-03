Малком рассказал, почему ушёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Атакующий полузащитник Малком перебрался из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Питерский клуб объявил об уходе бразильца после четырёх лет выступлений. Сам Малком рассказал, почему решился на трансфер.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Малком сказал, что его всегда привлекала возможность знакомиться с новыми странами и новой культурой. Бразилец отметил, это была одна из главных причин его переезда в Россию в 2019 году.

По словам Малкома, он чувствует, что в его карьере наступило время для нового вызова. Футболист добавил, что финансовая составляющая тоже была в числе причин, по которым он согласился на переход. Малком сказал, что карьера футболиста коротка, и он хочет помогать родным и близким в будущем.