Шпилевский: «Пока нехватка Кокорина не ощущается»

Наставник «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский порассуждал о возможном возвращении в команду форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. У россиянина, который провёл минувший сезон на Кипре, остаётся год контракта с «фиалками».

«Качества Кокорина не заменишь - стараемся заменять его коллективно. Это различные действия в атаке, выходы из обороны. С Саней на поле было одно, а без него — немного другое», - делится тренер с «РБ Спорт».

Шпилевский рассказал, что вчера разговаривал с Кокориным. Тот поздравил «Арис» с победой над БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов.

«Именно в этих матчах пока не ощущали нехватки Кокорина, но будем смотреть, как будет дальше», - добавляет Шпилевский.

Экс-игрок «Фиорентины» считает, что Кокорин может пригодиться клубу в будущем