Булыкин: «Не считаю Кордобу лучшим форвардом РПЛ»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин порассуждал о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. Напомним, футболист забил два гола в первых двух турах нового сезона РПЛ, а в сезоне прошлом отметился 21-м голом и пятью ассистами во всех турнирах за «быков».

«Честно, не считаю его лучшим нападающим в РПЛ, но он точно один из лучших. Он в этом сезоне показывает свои лучшие качества и обладает всем, чтобы стать настоящим лидером команды», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Контракт связывает 30-летнего Кордобу с «Краснодаром» ещё на два сезона. Пополнил ряды «быков» игрок атаки два года назад – летом 2021 года.