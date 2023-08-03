Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о будущем российского форварда «фиалок» Александре Кокорине. Контракт связывает россиянина с итальянским клубом ещё год.

«Да, Кокорин сейчас тренируется с командой. Не знаю, какое у него будущее. Я слышал, что он хорошо играл на Кипре. С учётом того, что «Фиорентина» сыграет в Лиге Конференций, в клубе могут подумать, что им может пригодится Александр. В прошлом сезоне им не хватило глубины состава», - рассказал нашему корреспонденту Наппи.

Напомним, что в минувшем сезоне «Фиорентина» едва не стала обладателем еврокубка – Кубка Лиги конференций УЕФА. Лишь в финальном матче «фиалок» остановил лондонский «Вест Хэм».