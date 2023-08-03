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Экс-игрок «Фиорентины» считает, что Кокорин может пригодиться клубу в будущем эксклюзив

03 Августа 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о будущем российского форварда «фиалок» Александре Кокорине. Контракт связывает россиянина с итальянским клубом ещё год.

«Да, Кокорин сейчас тренируется с командой. Не знаю, какое у него будущее. Я слышал, что он хорошо играл на Кипре. С учётом того, что «Фиорентина» сыграет в Лиге Конференций, в клубе могут подумать, что им может пригодится Александр. В прошлом сезоне им не хватило глубины состава», - рассказал нашему корреспонденту Наппи.

Напомним, что в минувшем сезоне «Фиорентина» едва не стала обладателем еврокубка – Кубка Лиги конференций УЕФА. Лишь в финальном матче «фиалок» остановил лондонский «Вест Хэм».
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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Марко Наппи
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