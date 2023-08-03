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​«Зенит» объявил об уходе Малкома официально

03 Августа 2023 • 18:39 Комментировать (1)

«Зенит», наконец, официально объявил об уходе Малкома в «Аль-Хиляль». Сделка между клубами по 26-летнему бразильцу была завершена.

Стоит сказать, что «Аль-Хиляль» сообщил о переходе Малкома в свои ряды ещё на прошлой неделе. Тем не менее, на этот момент трансфер не был оформлен полностью. Теперь же в этом вопросе была поставлена точка.

«Зенит» поблагодарил Малкома за выступления и пожелал удачи в будущем.

За «Зенит» Малком выступал с августа 2019 года. С тех пор бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 109 официальных матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативных паса на партнёров.

Ранее в «Зените» сообщали, что за трансфер Малкома клуб получит 60 миллиона евро - это рекорд для российского футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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Роман Мамедов
03 Августа 2023 в 18:53
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