Матч «Рубина» и «Спартака» посетят не менее 12 тысяч болельщиков

Матч казанского «Рубина» против столичного «Спартака» в рамках третьего тура РПЛ посетят не менее 12 тыс. болельщиков.

«На данный момент на матч со «Спартаком» продано 12 тыс. билетов», - докладывает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «рубиновых».

Напомним, что «Рубин» примет «Спартак» в субботу, 5 августа. Начало встречи – в 17:30, время московское. Местом проведения матча станет «Казань Арена».

Самым посещаемым матчем нового сезона РПЛ на данный момент является встреча «Ростова» и «Зенита» в рамках второго тура - её посетили свыше 16 тыс. зрителей.