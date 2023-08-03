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​«Динамо» готово продать Захаряна за 12+3 млн евро

03 Августа 2023 • 18:34 Комментировать (1)

Полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб хочет заработать на сделке по 20-летнему Захаряну 12 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

Отмечается, что французский «Страсбург» такое предложение не сделает. Клуб Лиги 1 не планирует повышать то предложение, которое уже было сделано.

За первую команду «Динамо» Арсен Захарян провёл 87 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 6 августа – против «Зенита» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Cruyff
03 Августа 2023 в 18:58
раньше надо было теперь никто не купит
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