​«Динамо» готово продать Захаряна за 12+3 млн евро

Полузащитник Арсен Захарян может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб хочет заработать на сделке по 20-летнему Захаряну 12 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами.

Отмечается, что французский «Страсбург» такое предложение не сделает. Клуб Лиги 1 не планирует повышать то предложение, которое уже было сделано.

За первую команду «Динамо» Арсен Захарян провёл 87 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 6 августа – против «Зенита» на выезде.