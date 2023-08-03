​В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

В прессе появилась информация об интересе ПСВ к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе клуба из Эйндховена.

«Это всё неверно. Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений «Динамо», - комментарий пресс-службы ПСВ приводит ТАСС.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 августа. Команда Марцела Лички будет играть против «Зенита» на поле соперника.