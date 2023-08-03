Зобнин: «Бонгонда уже как будто пару лет в «Спартаке»

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о своём одноклубнике, новичке «красно-белых» Тео Бонгонда. Этот конголезский и бельгийский футболист пополнил состав клуба этим летом.

«В быту он уже как будто пару лет в «Спартаке». Парень общительный, но больше с легионерами общается. В Испании, где он выступал, скорости более высокие. Ему, думаю, проще адаптироваться к РПЛ», - цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что Бонгонда стал первым игроком «Спартака» в 21-м веке, которому удалось оформить голевое действие в каждом из трёх первых матчей за «красно-белых».