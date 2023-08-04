«Спартак» купит защитника, «Зенит» сохранит Вендела, а Мане будет играть с Роналду: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Быстро пролетают летние месяцы, и вот уже август на календаре. Откроем его традиционным трансферным дайджестом, тем более, что интересных событий очень много. «Спартак» наконец нашёл флангового защитника, «Зенит» не стал отпускать очередного бразильца, а Садио Мане уехал в Саудовскую Аравию. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» покупает защитника сборной Молдовы

Три победы в трёх матчах – «Спартак» мощно начал сезон, и его болельщики уже во всеуслышание говорит о реальной конкуренции с «Зенитом». Однако есть одна проблемная позиция у «красно-белых» - оборона. В центр не получилось прикупить Эраковича, так хоть на фланг усиление подъедет.

Российские СМИ сообщают, что со дня на день «Спартак» подпишет Олега Рябчука. Левый защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдовы обойдётся «красно-белым» в 7 миллионов евро, ещё греки могут получить бонусы. 25-летний Олег Рябчук игрок опытный: числился в «Порту», играя в основном за вторую команду, два сезона был основным в «Олимпиакосе», провёл 41 матч за сборную Молдовы.

«Зенит» заявил на сезон Вендела

Кажется, одна из питерских трансферных саг закрыта до зимы. Вендел заявил, что хочет уйти, больше месяца назад. Всё это время велась кропотливая работа по трансферу бразильца, но совместить желания с возможностями так и не удалось. За очень качественного игрока середины поля «Зениту» предлагали слишком маленькие деньги. «Фламенго» интересовался всерьёз, но не готов был отсыпать больше 15 миллионов евро или отдать одного из своих лидеров. А интерес «Наполи», скорее всего, был банальной выдумкой СМИ. В итоге Вендел вернулся в Санкт-Петербург, «Зенит» заявил игрока на РПЛ, а его агент заявил, что никаких переговоров более не ведётся.

Есть и потери у чемпиона. Арсен Адамов отдан в аренду «Оренбургу», следующий сезон футболист проведёт под крылом Иржи Ярошика. И наконец «Зенит» объявил об уходе Малкома. Бразильская пресса пишет, что «Аль-Хилаль» решил-таки проблему с оплатой. А именно по этой причине питерцы всё держали Малкома в заявке на сезон и не публиковали прощальный пост.

«Страсбур» Арсена Захаряна

К «Монако» Александра Головина и «Гавру» Далера Кузяева может добавиться «Страсбур» Арсена Захаряна. По крайней мере, французский клуб остался единственным претендентом на проспекта «Динамо». «Лацио» вышел из переговоров с формулировкой «не слотов для иностранных игроков», а другие клубы не проявили должного интереса. По скромному французскому клубу тоже ситуация сложная. «Страсбур» предложил 10 миллионов евро и поставил ультиматум по времени. Сейчас и «Динамо», и Арсен Захарян думают, нужен ли (и выгоден ли) им этот трансфер.

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Европейские чемпионаты

Саудовская Аравия встречает новую пачку звёзд

На саудитах приноровился зарабатывать «Ливерпуль». «Красные» тотально обновляют полузащиту и с удовольствием «сбрасывают» ветеранов. Джордан Хендерсон ушёл за 12 миллионов евро, а вот Фабиньо продали аж за 40. «Аль-Иттифак» приобрёл бразильца, дав ему контракт на три года. «Аль-Ахли» ради Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла» раскошелился всего на 23 миллиона евро, а Гжегож Крыховяк вообще бесплатно перешёл в «Абху». Польский полузащитник просто расторг контракт с «Краснодаром».

Но самое мощное пополнение получил «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Саудиты умудрились подписать настоящую звезду европейского футбола – Садио Мане. 31-летний сенегалец провёл не самый удачный сезон в «Баварии», но всё равно прекрасно себя чувствует физически. Ещё года два три Садио мог бы пылить на самом высоком уровне, что подтверждает и Томас Тухель. Тренер «Баварии» заодно заявил, что продажа Мане – целиком его ответственность. Мюнхенский клуб же заработал 30 миллионов евро. Маловато для игрока такого калибра, но здесь тренер руководствовался атмосферой в раздевалке.