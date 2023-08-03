Адиеву неоднократно предлагали стать гражданином Казахстана

Главному тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву предлагали стать гражданином Казахстана. Об этом рассказал он сам.

«Неоднократно предлагали получить паспорт. Я работаю тренером сборной, могут быть проблемы с получением визы и перелётами. У президента федерации есть обеспокоенность, что в один момент меня куда-то не пустят», - делится Адиев с «РБ Спорт», добавляя, что окончательное решение об этом он не принял.

Напомним, что 46-летний российский тренер возглавляет национальную сборную Казахстана с апреля 2022 года. Сейчас его команда бьётся за выход в финальную часть Евро-2024, что пройдёт следующим летом в Германии.