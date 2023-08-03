Президент «Урала» отреагировал на информацию о возможном срыве аренды Марадишвили

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», дал комментарий по поводу информации о том, что аренда полузащитника Константина Марадишвили из «Локомотива» может сорваться. Сообщалось, что 23-летний футболист не хочет соглашаться на сокращение заработной платы.

«Пока не можем прийти к соглашению с «Локомотивом». Не можем договориться об условиях зарплаты? Ну конечно. Мы не такой богатый клуб, как «Локомотив». Это самое главное для нас преткновение», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Иванов отметил, что не знает, насколько возможен переход Марадишвили в «Урал».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Марадишвили в 1,8 миллиона евро.

Ближайший матч «Урал» проведёт 5 августа – против «Оренбурга» на выезде.