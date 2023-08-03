В Нидерландах считают переход Захаряна в ПСВ маловеротяным - известны причины

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об информации, что в услугах полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна заинтересован ПСВ.

Журналист отметил, что в местных СМИ действительно есть такая информация, однако ПСВ ещё не делал предложения, к тому же есть много других кандидатов на эту позицию, у которых больше шансов перейти в клуб из Нидерландов.

«Почему больше шансов? В принципе сейчас сложно устроить трансфер из РПЛ в Европу в финансовом плане, плюс политическая ситуация все усложняет», - приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что ПСВ предложил за россиянина 12 миллионов евро, а также дополнительные бонусы.