Гойло рассказал об адаптации в «Сочи»

Арендованный «Сочи» у питерского «Зенита» молодой голкипер Никита Гойло рассказал об адаптации в своём новом клубе. Напомним, что в рядах южан Гойло проведёт ближайший сезон.

«Я попал сразу на двойной выезд и особо обжиться у меня времени не было. Но всё хорошо, встретили меня доброжелательно. Тренировки хорошие, все на высоком уровне», - делится молодой вратарь с клубной пресс-службой, добавив, что уже не первый раз в жизни сталкивается с переездом.

Напомним, что в обратном направлении, из «Сочи» - в «Зенит» перешёл голкипер Денис Адамов. Гойло провёл прошлый сезон в рядах «Пари НН».

В рамках третьего тура РПЛ «Сочи» примет дома грозненский «Ахмат».