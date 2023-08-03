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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков: «Я убеждён в том, что РПЛ прогрессирует с точки зрения мастерства футболистов» эксклюзив

03 Августа 2023 • 17:43 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил развитие отечественного футбола в последнее время.

«Поле для фантазий в этом смысле огромное. В вопросе развития футбола нет чётких критериев. Прогресс и регресс каждый понимает по-своему. Мы уже два года не принимаем участие в международных официальных турнирах, так что выступления наших сборных команд как критерий мы отбрасываем. Матч с Таджикистаном - это не показатель состояния футбола. В международных клубных турнирах мы тоже не участвуем. Кстати, когда мы еще играли, наши команды практически не выходили из группы. Вот тогда была деградация.

На сегодняшний день единственным критерием для оценивания является уровень мастерства футболистов, которые выступают у нас в лиге.

Я убеждён в том, что мы прогрессируем с этой точки зрения. У нас в стране сейчас есть огромное количество игроков, отвечающих всем современным требованиям. Прежде всего я говорю об иностранцах. Почти в каждой команде сейчас есть игроки, которые вызываются в свои сборные команды Уругвая, Парагвая и дальше по кругу. Есть и футболисты из Европы, которые играют в своих национальных командах. Смотреть наш футбол стало интереснее. Даже за аутсайдерами теперь смотреть приятнее, потому что в их составе нет примитивных игроков.

Наши люди привыкли оценивать всё эмоционально, вспоминая о прошлых достижениях. Мы два раза победили на Олимпиаде и один раз на чемпионате Европы. Вот и все наши достижения. Бессмысленно сравнивать сегодняшний мир и мир в 1956 году», - сказал Колосков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков РПЛ
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